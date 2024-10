Empoli-Napoli, Conte avvisato: la notizia preoccupa anche i tifosi (Di sabato 19 ottobre 2024) Empoli-Napoli, Conte avvisato: la notizia preoccupa il tecnico azzurro e anche i tifosi partenopei a poche ore dalla partita E’ tra le partenze migliori di sempre nella storia dell’Empoli, che ha iniziato la sua stagione in Serie A con numeri pazzeschi. I toscani hanno perso solo una partita, nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio, ottenendo 2 vittorie e 4 pareggi in campionato, riuscendo a fermare anche Roma, Juventus e Fiorentina, oltre ad aver passato il turno in Coppa Italia contro il Torino. Appena 4 i gol subiti dall’inizio della Serie A, di cui 2 solo nella partita contro la Lazio prima della sosta. Un inizio formidabile che lancia qualche campanello d’allarme al Napoli, che non dovrà assolutamente sottovalutare la partita del Castellani. Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 19 ottobre 2024): lail tecnico azzurro epartenopei a poche ore dalla partita E’ tra le partenze migliori di sempre nella storia dell’, che ha iniziato la sua stagione in Serie A con numeri pazzeschi. I toscani hanno perso solo una partita, nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio, ottenendo 2 vittorie e 4 pareggi in campionato, riuscendo a fermareRoma, Juventus e Fiorentina, oltre ad aver passato il turno in Coppa Italia contro il Torino. Appena 4 i gol subiti dall’inizio della Serie A, di cui 2 solo nella partita contro la Lazio prima della sosta. Un inizio formidabile che lancia qualche campanello d’allarme al, che non dovrà assolutamente sottovalutare la partita del Castellani.

Sebastiano Esposito sfida il suo Napoli : il legame con Conte e gli azzurri - “È un ragazzo sveglio con un avvenire importante davanti“, dichiarò Conte dopo il suo esordio in Serie A. Empoli-Napoli, una sfida speciale per lo stabiese Esposito Notizie calcio Napoli – Sebastiano Esposito sfida il destino: domenica, nella gara Empoli-Napoli, per l’attaccante sarà un giorno speciale. (Napolipiu.com)

Napoli - De Laurentiis : “Conte grande allenatore - è un leader” - The post Napoli, De Laurentiis: “Conte grande allenatore, è un leader” appeared first on SportFace. Queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine dell’evento “Eroici”, anteprima del docufilm che racconta i 100 anni del Corriere dello Sport. Mi piace molto la capacità camaleontica che l’allenatore sa dare alla squadra a seconda di chi si trova davanti o dello ... (Sportface.it)

De Laurentiis : “Conte è un leader - felice che dia una mano al Napoli” - Il numero uno del club azzurro, poi, tornando sula stagione scorsa, sottolinea come “abbiamo avuto il merito per 14 anni di essere l’unica squadra italiana sempre in Europa, non è che tutte le ciambelle nascono con il buco. Tempo di lettura: < 1 minuto “Conte è un leader del calcio, lo abbiamo preso e siamo contentissimi che lui possa dare una mano al Napoli. (Anteprima24.it)