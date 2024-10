Rompipallone.it - Sorpresa Milan: Fonseca mette fuori un titolare, il motivo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È il week-end e si torna in campo in Serie A, lo farà ilcon l’Udinese dopo le scottanti dichiarazioni diin giornata. Il tecnico portoghese ci ha tenuto a precisare alcune cose su quanto si è vociferato nei giorni scorsi, circa la sua posizione e il fatto che qualcuno di troppo ha dichiarato cose interne agli spogliatoi sul suo saper gestire o meno il gruppo squadra. Rafa Leao e Pulisic – Rompipallone (La Presse)Prendendo voce in conferenza stampa, ha alzato i toni, con parole molto forti riguardante la situazione in rossonero. Come si suol dire, non guarderà in faccia a nessunoe sarà così anche contro l’Udinese, nella sfida che non solo vedrà assente Theo Hernandez, ma pure un altro dei titolarissimi del. E non per infortunio o per squalifica, come fanno sapere da Sky Sport, dove svelano i veri motivi dietro la possibile assenza del calciatore.