Sit-in di lavoratori alla Stellantis di Termoli: sindacati e istituzioni unite per il futuro del settore

Un centinaio di lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli ha preso parte a un sit-in, in concomitanza con una manifestazione nazionale che si è svolta a Roma. Il presidio ha visto la partecipazione di sindacalisti delle organizzazioni Fismic-Confsal, Ugl Metalmeccanici e Aqcf, insieme al presidente del Consorzio Industriale Valle Biferno, Pierdonato Silvestri. Questo evento rappresenta una chiara manifestazione di protesta e solidarietà verso i lavoratori, in un momento delicato di transizione per l'industria automobilistica.

Le rivendicazioni dei lavoratori

Durante il sit-in, i rappresentanti sindacali hanno sottolineato l'importanza di garantire una transizione graduale verso l'elettrico, evidenziando come la motorizzazione ibrida debba continuare a essere prodotta negli stabilimenti italiani.

