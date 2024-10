Superguidatv.it - Ornella Vanoni, il nuovo album “Diverse”: “ho deciso di mettermi in gioco e tuffarmi nell’onda della modernità”. La tracklist

(Di venerdì 18 ottobre 2024)torna alla musica condal titolo “” edito per BMG. A distanza di pochi giorni dal suo 90esimo compleanno, la signoramusica italiana pubblica un disco composto da 12 brani del suo repertorio riarrangiati e reinterpretati in chiave moderna.torna con: unin bilico tra passato e futuroè ancora oggi tra le voci più bellemusica italiana. La conferma arriva con ildisco ““, una raccolta di alcuni brani di successo impreziositi e resi attuali grazie al supporto dei migliori producer italiani. Un progetto discografico in cui le sonorità del passato trovano nuova vita in un sound moderno ed attuale che strizza l’occhio alla disco anni ’70 e all’electro music. Nel discoha lavorato con un team di produttori di primissimo livello.