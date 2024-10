Niente chiusura di scuole e uffici per il G7, e viabilità alternativa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo i divieti comunicati che interessano le cinque zone di massima sicurezza individuate in città per consentire lo svolgimento in sicurezza del G7, l’amministrazione fa sapere che le scuole saranno aperte tutte normalmente con la sola chiusura anticipata di mezz’ora il 23 e il 24 ottobre e cioè alle 14.30 invece che alle 15, per quella di via del Concilio, che anche a Palazzo di Città tutto funzionerà normalmente a parte il giovedì pomeriggio con il rientro per i dipendenti spostato al lunedì, e comunica i percorsi alternativi per chi deve spostarsi in auto. Un evento quello del G7 che, sottolinea il sindaco Masci, creerà sì qualche disagio che comunque si è cercato di ridurre al minimo e che “si sta rivelando di dimensione epocale. Pescara sarà al centro dell’attenzione mondiale. Leggi tutta la notizia su Citypescara.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo i divieti comunicati che interessano le cinque zone di massima sicurezza individuate in città per consentire lo svolgimento in sicurezza del G7, l’amministrazione fa sapere che lesaranno aperte tutte normalmente con la solaanticipata di mezz’ora il 23 e il 24 ottobre e cioè alle 14.30 invece che alle 15, per quella di via del Concilio, che anche a Palazzo di Città tutto funzionerà normalmente a parte il giovedì pomeriggio con il rientro per i dipendenti spostato al lunedì, e comunica i percorsi alternativi per chi deve spostarsi in auto. Un evento quello del G7 che, sottolinea il sindaco Masci, creerà sì qualche disagio che comunque si è cercato di ridurre al minimo e che “si sta rivelando di dimensione epocale. Pescara sarà al centro dell’attenzione mondiale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il sindaco boccia i genitori. La Giunta dà il via libera alla chiusura di 4 scuole - Una decisione condivisa dall’Ufficio scolastico territoriale che già la scorsa settimana, nel corso dell’audizione in Regione, aveva spiegato per bocca del dirigente Giuseppe Bonelli che in questa materia l’ultima decisione viene lasciata alle amministrazioni comunali competenti. Quello in corso sarà l’ultimo anno scolastico per la scuola dell’infanzia Carluccio di via Volta, la primaria Nazario ... (Ilgiorno.it)

Pescara : scuole aperte durante il G7 - chiusura solo per via del Concilio - I lavori di riqualificazione hanno avuto lo scopo di abbellire e valorizzare questa via, rendendola più accogliente e funzionale per residenti e visitatori. Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . 30. Questa decisione è motivata dalla posizione della scuola all’interno di un’area considerata ‘zona rossa’, ovvero uno spazio in cui le autorità di ... (Gaeta.it)

La protesta con le candele nel cortile del Comune per salvare 8 scuole dalla chiusura - Non si fermano le proteste da parte dei genitori per impedire la chiusura di 8 scuole di Como. . . Erano in tanti i manifestanti, accompagnati dai loro bambini, a tenere in mano una candela simbolo della protesta costante ma pacifica del movimento di cittadini che si è schierato contro le decisioni. (Quicomo.it)