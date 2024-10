Gaeta.it - La missione di Marco Rodari: il clown che porta sorrisi nei luoghi di guerra

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’arte deling ha una lunga storia nelle tradizioni circensi, evolvendosi da semplici atti comici a veri e propri simboli di speranza e umanità., noto col nome di Claun Il Pimpa, incarna questa trasformazione, utilizzando la sua arte perre un sorriso in contesti tragici come i teatri di. Qui esploreremo la vita e l’opera di, esaminando il legame trae bambini, le origini storiche deling e l’imnte ruolo della-terapia nei contesti ospedalieri. La figura del: tra tradizione e modernità Il, in Italia conosciuto come pagliaccio, è una figura iconica del mondo circense, specialmente amata dai bambini. Questi artisti si caratterizzano per la loro goffaggine, vestiti surreali e tratti facciali esagerati, come il comunissimo naso rosso che richiama l’attenzione.