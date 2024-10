Il maltempo rinvia il Lugo Vintage Festival: l'appuntamento con gli espositori da tutta Italia si recupera a novembre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le previsioni meteo sfavorevoli hanno costretto gli organizzatori a rinviare la due giorni del Lugo Vintage Festival prevista per venerdì 18 e sabato 19 ottobre. Ma gli eventi all'aperto, con la confermata presenza di 300 espositori da tutta Italia, saranno recuperati sabato 16 e domenica 17 Ravennatoday.it - Il maltempo rinvia il Lugo Vintage Festival: l'appuntamento con gli espositori da tutta Italia si recupera a novembre Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le previsioni meteo sfavorevoli hanno costretto gli organizzatori are la due giorni delprevista per venerdì 18 e sabato 19 ottobre. Ma gli eventi all'aperto, con la confermata presenza di 300da, sarannoti sabato 16 e domenica 17

