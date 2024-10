Lettera43.it - Il gip di Roma ha disposto il carcere per Paolino Iorio, ex dg di Sogei

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gip di, accogliendo la richiesta della Procura, hagli arresti inper l’ex direttore generale di, arrestato il 14 ottobre in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza mentre intascava una mazzetta da 15 mila euro dall’imprenditore Massimo Rossi. I due sono accusato di corruzione e giudice per le indagini preliminari hailanche per Rossi, responsabile legale delle aziende Italware e Itd Solution. Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di un’inchiesta più ampia della procura diper corruzione e turbativa d’asta, che ipotizza tangenti sugli appalti dei ministeri: tra i 18 indagati anche Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia., ex dg di(Facebook).