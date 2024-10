Gran Tour nell’anima di Design Napoli Fair International: adesso quella milanese ha un competitore serio all’ombra del Vesuvio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Monasteri, teatri di corte, palazzi reali, museo mineralogico, ipogei e anime del purgatorio. Si comincia da Giuliano Dell’Uva, eletto da Elle Decor, la bibbia del Design, il Designer dell’anno, che apre i saloni affrescati del piano nobile di Palazzo Mirelli del suo studio di progettazione e annuncia l’apertura a Milano. E si finisce da Concettina ai Tre Santi, alla Sanità, dove Ciro Oliva, il pizzaiolo più mediatico e simpatico che ci sia, adesso anche socio di Moncler, serve la pizza Design. Una bontà. In mezzo tanta roba da vedere. Corro da un specific site all’altro. Entro a Palazzo Reale, sembrano troni le iconiche sedie HillHouse della collezione Cassina con speciale tributo al suo creatore Filippo Alison, napoletano, ma anche un po’ scozzese, tra gli inventori del Design moderno. Ilfattoquotidiano.it - Gran Tour nell’anima di Design Napoli Fair International: adesso quella milanese ha un competitore serio all’ombra del Vesuvio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Monasteri, teatri di corte, palazzi reali, museo mineralogico, ipogei e anime del purgatorio. Si comincia da Giuliano Dell’Uva, eletto da Elle Decor, la bibbia del, iler dell’anno, che apre i saloni affrescati del piano nobile di Palazzo Mirelli del suo studio di progettazione e annuncia l’apertura a Milano. E si finisce da Concettina ai Tre Santi, alla Sanità, dove Ciro Oliva, il pizzaiolo più mediatico e simpatico che ci sia,anche socio di Moncler, serve la pizza. Una bontà. In mezzo tanta roba da vedere. Corro da un specific site all’altro. Entro a Palazzo Reale, sembrano troni le iconiche sedie HillHouse della collezione Cassina con speciale tributo al suo creatore Filippo Alison, napoletano, ma anche un po’ scozzese, tra gli inventori delmoderno.

