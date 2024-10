Desio, uccise Iulian per il posto letto: il 30enne cubano Johnatan Fals Reyes era sano di mente (Di venerdì 18 ottobre 2024) Desio (Monza), 18 ottobre 2024 - Era sano di mente quando ha ucciso a coltellate, dopo averlo buttato a terra sul ballatoio a suon di calci, Iulian Avadani, il romeno 48enne che gli aveva dato in affitto una stanza in una casa di ringhiera in pieno centro a Desio. Lo ha confermato la perizia psichiatrica disposta dalla Corte di Assise di Monza su Johnatan Fals Reyes, il cubano di 30 anni fermato nel giugno dell'anno scorso dai carabinieri subito dopo l'aggressione mortale e ancora detenuto in carcere. L'imputato di omicidio volontario aggravato era già stato sottoposto a una perizia psichiatrica in incidente probatorio in sede di udienza preliminare che aveva portato alla stessa conclusione ma il difensore del 30enne al processo, l'avvocato Pierpaolo Cassarà del foro di Tivoli, ha presentato la nuova richiesta di perizia psichiatrica bis davanti ai giudici di Assise. Ilgiorno.it - Desio, uccise Iulian per il posto letto: il 30enne cubano Johnatan Fals Reyes era sano di mente Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)(Monza), 18 ottobre 2024 - Eradiquando ha ucciso a coltellate, dopo averlo buttato a terra sul ballatoio a suon di calci,Avadani, il romeno 48enne che gli aveva dato in affitto una stanza in una casa di ringhiera in pieno centro a. Lo ha confermato la perizia psichiatrica disposta dalla Corte di Assise di Monza su, ildi 30 anni fermato nel giugno dell'anno scorso dai carabinieri subito dopo l'aggressione mortale e ancora detenuto in carcere. L'imputato di omicidio volontario aggravato era già stato sottoa una perizia psichiatrica in incidente probatorio in sede di udienza preliminare che aveva portato alla stessa conclusione ma il difensore delal processo, l'avvocato Pierpaolo Cassarà del foro di Tivoli, ha presentato la nuova richiesta di perizia psichiatrica bis davanti ai giudici di Assise.

