Calcio serie C Il Gubbio torna a casa al Barbetti c’è il Pontedera Umiltà e determinazione per prendersi i tre punti

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È già arrivato il weekend e il, dopo due settimane di match giocati in trasferta, si prepara a riassaporare il manto erboso del "". Contro ilsiinfatti a giocare tra le mura amiche dopo 22 giorni: era il 28 settembre e la Torres espugnava lo stadio eugubino per 1-2. Le vittorie contro Pineto e Legnago hanno però rilanciato i rossoblù sia in termini di classifica che di entusiasmo: anche se Taurino dovrà fare a meno di Franchini, out per un problema muscolare, sembrano migliorare invece le condizioni di D’Ursi, che dovrebbere a disposizione per il match di domenica. Una gara che sarà diretta dall’arbitro Silvia Gasperotti di Rovereto, coadiuvata dagli assistenti Stefano Vito Martinelli di Potenza e Carlo De Luca di Merano; il quarto ufficiale sarà invece Matteo Cavacini di Lanciano.