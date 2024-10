Tananai in incognito, canta in metro a Milano e ‘spoilera’ il nuovo album: passeggeri increduli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante si è esibito in giro per la città per promuovere 'Calmocobra', il nuovo album in uscita Tananai lo ha fatto di nuovo. Il giovane cantautore, munito di cassa in spalla e microfono alla mano, è andato in giro per Milano a promuovere il suo nuovo disco 'Calmocobra' . Non è, infatti, la prima Sbircialanotizia.it - Tananai in incognito, canta in metro a Milano e ‘spoilera’ il nuovo album: passeggeri increduli Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilnte si è esibito in giro per la città per promuovere 'Calmocobra', ilin uscitalo ha fatto di. Il giovaneutore, munito di cassa in spalla e microfono alla mano, è andato in giro pera promuovere il suodisco 'Calmocobra' . Non è, infatti, la prima

“Calmocobra” è il nuovo album di Tananai che a novembre sarà nei palasport - Milano. Naturalmente c’è grande attesa anche per i nuovi brani, come “Booster” (viaggio nell’adolescenza, nei ricordi delle azioni più irresponsabili), “Punk love storia” (dalle sonorità elettroniche che ricordano quelle degli anni settanta/ottanta), “Androne” (in stile Tananai, sulla fine di un amore con una serie di immagini e metafore inusuali), “Vaniglia” (forse con le strofe più crude che ... (Laprimapagina.it)

Tananai - cosa sappiamo su CalmoCobra - il suo nuovo album - Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove canzoni contenute in CalmoCobra. “CalmoCobra” è il nuovo album di Tananai Sono passati due anni da quando Tananai è apparso sul palco del Festival di Sanremo la prima volta proponendo Sesso occasionale: sguardo misterioso, cerotto con un cuoricino sul naso e un brano capace di entrare in testa per il suo ritmo irresistibile. (Dilei.it)

“Il mio manager per farmi stare coi piedi per terra mi diceva : Calmo Cobra! Quando vedo la mia ragazza mentre si trucca - mi emoziono” : il nuovo Tananai - Ecco cosa ha raccontato a FqMagazine traccia per traccia con qualche riflessione personale. – riflette Tananai – È una cosa che vorrei evitare e spero che le canzoni di questo album possano resistere nel tempo per poi poter dire un giorno a mio figlio e nipote: ‘Ah vedi com’ero figo!’”. “Vedo, nel mondo della musica, la rapidità di certe cose che come vengono scompaiono. (Ilfattoquotidiano.it)