Stipendi pubblici dalla meritocrazia al grillismo il passo è breve L’opinione di Cangini

In una recente intervista al Foglio, il ministro della Funzione pubblica Paolo Zangrillo ha sostenuto una tesi tanto coraggiosa, quanto fondata: "Se l'obiettivo è quello di reclutare i migliori, il ragionamento di dire addio al tetto dei salari è una questione che prima o poi andrà affrontata". Parlava, Zangrillo, del tetto posto nel 2011 dal governo Monti, e poi esteso nel 2014 dal governo Renzi, alle retribuzioni pubbliche: 240mila euro lordi. Questa la massima retribuzione possibile per i top manager di Stato. Molti per chi ha qualifiche modeste, pochi per i più capaci. Troppo pochi per pensare di strapparli al settore privato incoraggiandoli ad assumere funzioni pubbliche. C'era una logica, nelle parole del ministro, e la logica era quella meritocratica.

