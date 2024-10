Spazio, c’è vita sotto il ghiaccio di Marte: luce per la fotosintesi e meno radiazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le zone al di sotto del ghiaccio polveroso sulla superficie di Marte potrebbero fornire le condizioni necessarie per la presenza di vita fotosintetica. Questo, almeno, e’ quanto sostengono gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory, della NASA, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Communications Earth & Environment per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Aditya Khuller, ha eseguito una serie di analisi per capire quali zone del sottosuolo marziano potrebbero ospitare vita fotosintetica. I risultati, commentano gli esperti, suggeriscono che i depositi di ghiaccio situati alle medie latitudini del pianeta dovrebbero essere una posizione chiave in qualsiasi ricerca di vita sul Pianeta rosso. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le zone al didelpolveroso sulla superficie dipotrebbero fornire le condizioni necessarie per la presenza difotosintetica. Questo, al, e’ quanto sostengono gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory, della NASA, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Communications Earth & Environment per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Aditya Khuller, ha eseguito una serie di analisi per capire quali zone delsuolo marziano potrebbero ospitarefotosintetica. I risultati, commentano gli esperti, suggeriscono che i depositi disituati alle medie latitudini del pianeta dovrebbero essere una posizione chiave in qualsiasi ricerca disul Pianeta rosso.

