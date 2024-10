Manovra, l’opposizione critica gestione Sanità, Schillaci: “Risorse adeguate alle necessità” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La questione della Sanità, cruciale per il benessere dei cittadini, continuerà a essere al centro del dibattito politico nei prossimi mesi L'articolo Manovra, l’opposizione critica gestione Sanità, Schillaci: “Risorse adeguate alle necessità” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Manovra, l’opposizione critica gestione Sanità, Schillaci: “Risorse adeguate alle necessità” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La questione della, cruciale per il benessere dei cittadini, continuerà a essere al centro del dibattito politico nei prossimi mesi L'articolo: “” proviene da Il Difforme.

Sanità - Schillaci : “In manovra ‘ci sono abbastanza risorse’ - oggi a Napoli per incontrare medici” - (Adnkronos) – Nella manovra ci sono risorse sufficienti per le esigenze del ministero della salute. Ai margini della conferenza Comolake, il titolare del dicastero Orazio Schillaci risponde con un "sì" a una domanda della stampa sui fondi previsti per la finanziaria. Nella giornata di mercoledì il ministro aveva espresso la speranza di vedere "almeno tre miliardi" […]. (Periodicodaily.com)

Manovra - Schlein a Meloni : “Leggi le tabelle - alla sanità il minimo storico” - Le metto qui una pratica tabella così può rendersi conto anche lei, e finitela una volta per tutte con il gioco delle tre carte sulla salute degli italiani”. “Presidente Meloni, in tutto il mondo la spesa sanitaria si calcola sul Pil e non in valori assoluti. Il Fondo sanitario nazionale in rapporto al Pil scenderà nel 2025 e nel 2026 al 6,05%. (Lapresse.it)

Sanità in manovra - è scontro tra medici e governo. Meloni : «Tutte falsità - è un finanziamento record». Ma i numeri dicono altro - E anzi non regge minimamente il confronto con la porzione di prodotto interno lordo che gli Stati più vicini all’Italia investono nella sanità. La conferenza stampa di presentazione della nuova Legge di Bilancio gli ha riservato altre pessime notizie. Ma i dati parlano chiaro: di quei 3,7 miliardi la Sanità ne vedrà solamente 1,3 lordi nel 2025. (Open.online)