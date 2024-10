LIVE Olimpia Milano-Zalgiris, Eurolega basket in DIRETTA: al Forum arrivano i lituani di Trinchieri (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Reduce da una pesante (anche se più nel risultato che in altro) sconfitta al Pireo, Milano vuole capire come dovrà approcciare un periodo nel quale, tra trasferte difficili e derby con la Virtus Bologna, sarà sostanzialmente tutto in gioco. Lo Zalgiris arriva a cercare il filotto italiano dopo aver già battuto proprio le V nere. 20:10 Buonasera a tutti, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, un match che può segnare parecchi destini in quota EA7 dato anche il calendario futturo. La presentazione – Olympiacos-Milano Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarta giornata di Eurolega 2024-2025 tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas. Si gioca all’Unipol Forum di Assago, che com’è noto è la nuova denominazione dell’arena dei biancorossi. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris, Eurolega basket in DIRETTA: al Forum arrivano i lituani di Trinchieri Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:13 Reduce da una pesante (anche se più nel risultato che in altro) sconfitta al Pireo,vuole capire come dovrà approcciare un periodo nel quale, tra trasferte difficili e derby con la Virtus Bologna, sarà sostanzialmente tutto in gioco. Loarriva a cercare il filotto italiano dopo aver già battuto proprio le V nere. 20:10 Buonasera a tutti, e benvenuti a questadiKaunas, un match che può segnare parecchi destini in quota EA7 dato anche il calendario futturo. La presentazione – Olympiacos-Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di quarta giornata di2024-2025 traKaunas. Si gioca all’Unipoldi Assago, che com’è noto è la nuova denominazione dell’arena dei biancorossi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pioggia e maltempo a Milano e in Lombardia : la diretta - Nulla a che vedere con quanto sta avvenendo in Liguria, ma anche la Lombardia tiene monitorati i suoi fiumi, specie quelli a rischio esondazione come Lambro e Seveso. Come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni, giovedì 17 ottobre si è aperto all’insegna della pioggia e del maltempo in tutta la regione. (Ilgiorno.it)

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris - Eurolega basket in DIRETTA : serve il riscatto dopo la debacle in Grecia - Così Ettore Messina alla vigilia: “Dobbiamo fin da subito ripartire dai principi base, la difesa, l’uno contro uno, gli aiuti difensivi, tutti concetti in cui siamo lontani dall’eseguire come pretenderebbe l’identità che abbiamo costruito negli anni. E sulla base di un miglior rendimento difensivo, dovremo giocare una migliore partita in attacco ampliando i momenti buoni, in cui la palla di ... (Oasport.it)

Olimpia Milano-Zalgiris oggi in tv : programma - orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket - Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Zalgiris, sfida valida come 4^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. The post Olimpia Milano-Zalgiris oggi in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket appeared first on SportFace. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Zalgiris, valida per l’Eurolega 2024/2025 di basket. (Sportface.it)