Lascio il nuoto e mi metto a fare… Svolta bollente per Luana Alonso la nuotatrice dello scandalo alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un’altra famosa che lascia il suo lavoro per sbarcare sulla più famosa piattaforma destinata principalmente ad un pubblico adulto, e che offre a chi si iscrive e vende foto, video, ma anche altro tipo di contenuti, opportunità di monetizzazione decisamente elevata rispetto agli standard degli stipendi. Negli ultimi anni questo social ha avuto una crescita esponenziale, diventando sempre più famoso e ambito da tante persone. Non sono rare, ormai, le storie delle persone che lasciano il proprio lavoro per vendere questo tipo di contenuti. Anche molte persone famose si sono affidate a questa piattaforma per guadagnare e infatti la fama della piattaforma è aumentata nel tempo soprattutto quando personaggi del mondospettacolo hanno iniziato a pubblicare contenuti, nudi artistici o più spinti, e ad invitare i loro fan a seguirli anche attraverso questo nuovo canale.