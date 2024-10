La Lega si raduna a Palermo per "proteggere" Salvini: sarà il giorno dell’arringa di Giulia Bongiorno (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Domani 18 ottobre la Lega sarà in piazza Politeama a Palermo per sostenere Matteo Salvini che sarà nell’aula bunker del Pagliarelli per il processo Open Arms. Appuntamento dalle 10. sarà il giorno dell’arringa di Giulia Bongiorno: i parlamentari della Lega, insieme a tanti cittadini, saranno in Palermotoday.it - La Lega si raduna a Palermo per "proteggere" Salvini: sarà il giorno dell’arringa di Giulia Bongiorno Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Domani 18 ottobre lain piazza Politeama aper sostenere Matteochenell’aula bunker del Pagliarelli per il processo Open Arms. Appuntamento dalle 10.ildiBon: i parlamentari della, insieme a tanti cittadini, saranno in

La Lega si raduna a Palermo per "proteggere" Salvini : sarà il giorno dell’arringa di Giulia Bongiorno - "Domani 18 ottobre la Lega sarà in piazza Politeama a Palermo per sostenere Matteo Salvini che sarà nell’aula bunker del Pagliarelli per il processo Open Arms. Sarà il giorno dell’arringa di Giulia Bongiorno: i parlamentari della Lega, insieme a tanti cittadini, saranno in. Appuntamento dalle 10. . (Palermotoday.it)

