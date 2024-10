Frattamaggiore: tenta di rubare un’auto insieme a due complici. Arrestato dalla Polizia di Stato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un intervento tempestivo da parte della Polizia ha portato all’arresto di un giovane responsabile di furto aggravato e violenza contro un pubblico ufficiale. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne giuglianese per furto aggravato, danneggiamento aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, un agente della Questura di Milano, libero dal servizio, nel transitare in via Vergara a Frattamaggiore, ha notato tre persone intente a forzare lo sportello anteriore di un’auto in sosta e, senza mai perdere di vista i tre soggetti, ha immediatamente contattato i poliziotti del Commissariato di Frattamaggiore che sono tempestivamente intervenuti. Puntomagazine.it - Frattamaggiore: tenta di rubare un’auto insieme a due complici. Arrestato dalla Polizia di Stato Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un intervento tempestivo da parte dellaha portato all’arresto di un giovane responsabile di furto aggravato e violenza contro un pubblico ufficiale. Ladiha tratto in arresto un 28enne giuglianese per furto aggravato, danneggiamento aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, un agente della Questura di Milano, libero dal servizio, nel transitare in via Vergara a, ha notato tre persone intente a forzare lo sportello anteriore diin sosta e, senza mai perdere di vista i tre soggetti, ha immediatamente contattato i poliziotti del Commissariato diche sono tempestivamente intervenuti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Polizia di Stato "in cattedra" - a Mesagne tornano i "Giovedì della legalità" - . MESAGNE - Anche quest'anno riparte il progetto, fortemente voluto dal questore Giampietro Lionetti, "I giovdì della legalità" della polizia di Stato di Brindisi, in collaborazione con gli istituti scolastici della città di Mesagne, giunto alla sua quarta edizione. . Per l'anno scolastico 2024/2025. (Brindisireport.it)

Blitz della Polizia di Stato : perquisizioni su scala nazionale contro l’incitamento alla violenza razziale - La particolare attenzione è rivolta a un gruppo di dieci minorenni e due maggiorenni, indagati per il reato previsto dall’articolo 604 bis del codice penale, che punisce la propaganda e l’istigazione a delinquere motivata da discriminazione razziale, etnica e religiosa. L’arresto ha messo in evidenza non solo le azioni del singolo, ma ha sollevato interrogativi più ampi riguardo alla ... (Gaeta.it)

Acerra : aggredisce la moglie. La Polizia di Stato arresta 32enne e sequestra pistola e fucile - 6 Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo Acerra: aggredisce la moglie. La vittima ha poi aggiunto di essere stata minacciata dal marito, antecedentemente, anche con una pistola motivo per il quale, gli agenti hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell’uomo a Castelvolturno, dove hanno rinvenuto una pistola Beretta con matricola abrasa, un fucile a ... (Puntomagazine.it)