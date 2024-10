Farmaceutica: Lilly Italia, francobollo dal Mimit ne celebra eccellenza (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – celebra l'"eccellenza del sistema produttivo ed economico" nazionale di Lilly Italia, in virtù della rilevanza storica e produttiva dell'azienda nel Paese, in linea con la programmazione del ministero stesso, il francobollo in tiratura limitata del ministero delle Imprese e del Made in Italy che è stato presentato oggi nel corso di un evento Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –l'"del sistema produttivo ed economico" nazionale di, in virtù della rilevanza storica e produttiva dell'azienda nel Paese, in linea con la programmazione del ministero stesso, ilin tiratura limitata del ministero delle Imprese e del Made in Italy che è stato presentato oggi nel corso di un evento

Lilly Italia : Un francobollo per celebrarne l’eccellenza nell’industria farmaceutica - Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . Negli ultimi 20 anni, Lilly ha destinato circa 1,5 miliardi di euro a investimenti industriali in Italia, contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo dell’industria farmaceutica nazionale. 500 persone. Questo polo produttivo è fondamentale per la distribuzione di farmaci innovativi a oltre 7 milioni di ... (Gaeta.it)

Tumori - Khalil (Lilly Italia) : "Impegnati in ematologia per dare più terapie a pazienti" - Questa è la nostra strategia che portiamo avanti da sempre. Oggi comincia la nuova sfida nell'area dell'ematolog . (Adnkronos Salute) - "Trovare soluzioni per i pazienti con bisogni insoddisfatti. Roma, 12 set. Noi siamo impegnati nella ricerca in oncologia da 50 anni, per trovare medicine innovative. (Ilgiornaleditalia.it)