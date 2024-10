Con i deliri contro Colombo Kamala può giocarsi i voti degli italoamericani (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Harris vuole eliminare la festa per il genovese. Surreale attacco dem al tycoon: «Musica al comizio per non rispondere». Ma era una pausa per far soccorrere un fan. Intervistato da Bloomberg, The Donald ha riassunto il suo programma: confini chiusi, stop alle storture Lgbt e dialogo con Putin. Nulla di estremo, al contrario della sinistra Lo speciale contiene due articoli. Laverita.info - Con i deliri contro Colombo Kamala può giocarsi i voti degli italoamericani Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Harris vuole eliminare la festa per il genovese. Surreale attacco dem al tycoon: «Musica al comizio per non rispondere». Ma era una pausa per far soccorrere un fan. Intervistato da Bloomberg, The Donald ha riassunto il suo programma: confini chiusi, stop alle storture Lgbt e dialogo con Putin. Nulla di estremo, al contrario della sinistra Lo speciale contiene due articoli.

