Basket: Nba. Preseason, Fontecchio trascina Detroit alla vittoria (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per l'azzurro 18 punti nel successo su Cleveland. Torna in campo Lonzo Ball Detroit (USA) - Simone Fontecchio è già pronto. vittoria in Preseason per Detroit (108-92 su Cleveland) sotto il segno del 28enne abruzzese, il migliore dei suoi pur partendo dalla panchina: 18 punti con 6/11 dal campo (5/10 Ilgiornaleditalia.it - Basket: Nba. Preseason, Fontecchio trascina Detroit alla vittoria Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per l'azzurro 18 punti nel successo su Cleveland. Torna in campo Lonzo Ball(USA) - Simoneè già pronto.inper(108-92 su Cleveland) sotto il segno del 28enne abruzzese, il migliore dei suoi pur partendo dpanchina: 18 punti con 6/11 dal campo (5/10

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SEC newcomers represent major challenges to league powers South Carolina, LSU - BIRMINGHAM, Ala. (AP) — South Carolina and LSU have two major new challengers for Southeastern Conference supremacy. (gwcommonwealth.com)

4 most encouraging signs from Pistons preseason - The Detroit Pistons had a respectable offseason and showed promise as to what's to come in the 2024-25 campaign. (clutchpoints.com)

Pistons Rookie Drills First Three-Ball vs. Cavaliers - As the Detroit Pistons went to work against the Cleveland Cavaliers on Wednesday night, the rookie forward Ron Holland got on the board with a shot he’s struggl ... (si.com)