Valditara: “La storia dello studente suicida mi ha colpito. Smettiamola di giustificare il bullismo. La scuola deve saper sanzionare chi sbaglia” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un'appassionata difesa del ruolo del docente e una visione di scuola come luogo di inclusione, trasmissione di valori e valorizzazione del merito: questi i punti chiave dell'intervento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all'inaugurazione di Fiera Didacta Puglia. L'articolo Valditara: “La storia dello studente suicida mi ha colpito. Smettiamola di giustificare il bullismo. La scuola deve saper sanzionare chi sbaglia” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un'appassionata difesa del ruolo del docente e una visione dicome luogo di inclusione, trasmissione di valori e valorizzazione del merito: questi i punti chiave dell'intervento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, all'inaugurazione di Fiera Didacta Puglia. L'articolo: “Lami hadiil. Lachi” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuola - Valditara : ‘Dati Invalsi in recupero in tutte le Regioni’ - . Giuseppe ValditaraGENOVA – “I dati Invalsi sono molto incoraggianti, testimoniano un recupero rispetto agli anni passati, il Covid certamente ha creato una frattura ancora più significativa, in alcuni casi recuperiamo persino rispetto al 2019 sia in italiano, matematica, inglese in tutte le Regioni italiane”. (Lopinionista.it)

Manovra 2025 - stasera il varo del provvedimento. Valditara rassicura : “Meno risorse alla scuola? Direi di no. La spesa semmai è destinata ad aumentare ma non a diminuire” - Fonti qualificate indicano che si sta valutando un contributo dal settore bancario e tagli lineari per i ministeri (pare del 5%), che però godranno di una certa flessibilità nella gestione delle risorse. Il governo è impegnato in una corsa contro il tempo per definire la manovra finanziaria da circa 25 miliardi di euro. (Orizzontescuola.it)

Suicidio 15enne - Valditara : “Profondo dolore. Dobbiamo eradicare il bullismo dalla società - la scuola deve essere luogo sereno di crescita” - Dobbiamo eradicare il bullismo dalla società , la scuola deve essere luogo sereno di crescita” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Suicidio 15enne, Valditara: “Profondo dolore. . Il Ministero si è subito attivato per verificare, per quanto di propria competenza, le dinamiche dell'accaduto": così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sulla tragica ... (Orizzontescuola.it)