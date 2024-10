Usa 2024: in Georgia 300mila voti nel primo giorno, record per il voto anticipato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Affluenza record nel primo giorno di voto anticipato in Georgia, lo Stato americano in bilico e uno dei più monitorati, con l’ex presidente Donald Trump che punta a riconquistarlo, dopo averlo perso quattro anni fa con un ristretto margine contro il presidente Joe Biden. “Con il record del primo giorno di voto anticipato, abbiamo avuto finora oltre 328.000 voti totali”, ha scritto su X Gabe Sterling, dell’ufficio del Segretario di stato della Georgia, rimarcando che il precedente record del primo giorno di consultazioni era stato di 136.000 voti nel 2020. Mentre i residenti si recavano alle urne in uno stato chiave alle prese con le conseguenze dell’uragano Helene e con i controversi cambiamenti nell’amministrazione elettorale che hanno dato origine a una raffica di cause legali. voto anticipato in Georgia Martedì sono state espresse più di 328. Metropolitanmagazine.it - Usa 2024: in Georgia 300mila voti nel primo giorno, record per il voto anticipato Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Affluenzaneldiin, lo Stato americano in bilico e uno dei più monitorati, con l’ex presidente Donald Trump che punta a riconquistarlo, dopo averlo perso quattro anni fa con un ristretto margine contro il presidente Joe Biden. “Con ildeldi, abbiamo avuto finora oltre 328.000totali”, ha scritto su X Gabe Sterling, dell’ufficio del Segretario di stato della, rimarcando che il precedentedeldi consultazioni era stato di 136.000nel 2020. Mentre i residenti si recavano alle urne in uno stato chiave alle prese con le conseguenze dell’uragano Helene e con i controversi cambiamenti nell’amministrazione elettorale che hanno dato origine a una raffica di cause legali.inMartedì sono state espresse più di 328.

