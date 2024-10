Roma, al teatro Anfitrione “Elsa che parla alle lampade” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre- L’attrice e soprano Sara Pastore ritorna in scena con il monologo “Elsa che parla alle lampade” questa volta in un’unica data il 18 ottobre al teatro Anfitrione di Roma. “Elsa che parla alle lampade “ nasce dalla penna irriverente e originale di Enza Li Gioi. E’ un monologo ma molto “affollato” infatti l’attrice dialoga con delle lampade che la vengono a trovare e sono tutte delle donne morte per amore, realmente esistite, alcune l’autrice le ha conosciute personalmente ..di altre ne sentito parlare. Lo spettacolo alterna momenti comici a momenti commoventi e drammatici, con il commento musicale dal vivo le note del pianoforte suonato dal M° Francesco Paniccia ci riportano ad atmosfere degli anni passati fino ai mitici anni ’80 e alla contemporaneità di brani inediti del maestro. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre- L’attrice e soprano Sara Pastore ritorna in scena con il monologo “che” questa volta in un’unica data il 18 ottobre aldi. “che“ nasce dalla penna irriverente e originale di Enza Li Gioi. E’ un monologo ma molto “affollato” infatti l’attrice dialoga con delleche la vengono a trovare e sono tutte delle donne morte per amore, realmente esistite, alcune l’autrice le ha conosciute personalmente ..di altre ne sentitore. Lo spettacolo alterna momenti comici a momenti commoventi e drammatici, con il commento musicale dal vivo le note del pianoforte suonato dal M° Francesco Paniccia ci riportano ad atmosfere degli anni passati fino ai mitici anni ’80 e alla contemporaneità di brani inediti del maestro.

