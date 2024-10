Lanazione.it - Musei accoglienti, per una nuova esperienza di visita a Casa Masaccio e al Museo Delle Terre Nuove

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 –, per unadie alVenerdì 18 ottobre si svolgerà a Palomar la giornata dedicata al progetto sperimentale sviluppato dal Comune di San Giovanni Valdarno e da Muse che mira a rimuovere le barriere fisiche e cognitive nei luoghi della cultura; un pomeriggio di dialogo aperto sui temi dell'accessibilità e dell'inclusività in ambito museale Si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 17 a Palomardella Cultura di San Giovanni Valdarno la giornata dedicata al progetto sperimentale “. Per unadiale a”, sviluppato dal Comune di San Giovanni Valdarno e da Mus.