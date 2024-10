Inter, c’è chi torna e chi si ferma: il punto sugli infortuni e sui rientranti dalle Nazionali (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Inter riabbraccia i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali tra Naions League e qualificazioni Mondiali L’Inter comincia a fare la conta dei rientranti dalle Nazionali. I nerazzurri, come riporta La Gazzetta dello Sport, starebbero man mano tornando ad Appiano Gentile dagli impegni InterNazionali. Il primo a rientrare è stato Arnautovic, reduce da una doppietta nella Calcionews24.com - Inter, c’è chi torna e chi si ferma: il punto sugli infortuni e sui rientranti dalle Nazionali Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’riabbraccia i calciatori impegnati con le rispettivetra Naions League e qualificazioni Mondiali L’comincia a fare la conta dei. I nerazzurri, come riporta La Gazzetta dello Sport, starebbero man manondo ad Appiano Gentile dagli impegni. Il primo a rientrare è stato Arnautovic, reduce da una doppietta nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atalanta, stanno rientrando i nazionali. Speranze di recupero per Djimsiti - QUI ZINGONIA. Dopo tre giorni di riposo per la sosta del campionato e le partite delle nazionali, l’Atalanta ha ripreso ad allenarsi nella giornata di martedì 15 ottobre a Zingonia per preparare la ... (ecodibergamo.it)

Quando rientra Pulisic al Milan e come gestirlo al Fantacalcio - Quando rientra Christian Pulisic al Milan e come gestirlo al Fantacalcio. L'americano ha lasciato il ritiro della Nazionale ... (tag24.it)

Quando torna Chukwueze? La data del rientro dall’infortunio in nazionale - Samuel Chukwueze si è infortunato durante gli impegni con la nazionale nigeriana. Ecco quando torna l'esterno del Milan. (tag24.it)