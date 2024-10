Il toccante messaggio di Kate Middleton nella settimana del lutto perinatale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Impegnata a riprendere lentamente gli oneri pubblici dopo la diagnosi di cancro e la chemioterapia, la principessa del Galles Kate Middleton ha pubblicato un toccante messaggio per celebrare la settimana di sensibilizzazione sulla perdita del bambino, che si celebra nel Regno Unito dal 9 al 15 ottobre. Mostrando una candela del brand britannico Plum & Ashby con scritto “Onda di luce”, la principessa ha scritto: “La settimana di sensibilizzazione sulla perdita del bambino è un momento molto importante per sostenere coloro che hanno vissuto la devastazione della perdita del loro bambino. Invio amore, forza e speranza a chiunque sia stato colpito”. Gravidanzaonline.it - Il toccante messaggio di Kate Middleton nella settimana del lutto perinatale Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Impegnata a riprendere lentamente gli oneri pubblici dopo la diagnosi di cancro e la chemioterapia, la principessa del Gallesha pubblicato unper celebrare ladi sensibilizzazione sulla perdita del bambino, che si celebra nel Regno Unito dal 9 al 15 ottobre. Mostrando una candela del brand britannico Plum & Ashby con scritto “Onda di luce”, la principessa ha scritto: “Ladi sensibilizzazione sulla perdita del bambino è un momento molto importante per sostenere coloro che hanno vissuto la devastazione della perdita del loro bambino. Invio amore, forza e speranza a chiunque sia stato colpito”.

Il toccante messaggio di Kate Middleton nella settimana del lutto perinatale - Come molte famiglie in tutto il mondo, la famiglia reale è stata colpita dalla perdita di un bambino. . Impegnata a riprendere lentamente gli oneri pubblici dopo la diagnosi di cancro e la chemioterapia, la principessa del Galles Kate Middleton ha pubblicato un toccante messaggio per celebrare la Settimana di sensibilizzazione sulla perdita del bambino, che si celebra nel Regno Unito dal 9 al ... (Gravidanzaonline.it)

Paolo Bonolis condivide un messaggio toccante sulla sua famiglia e cita Franco Califano su Instagram - In un’epoca in cui il concetto di famiglia può essere messo alla prova da eventi esterni e dinamiche sociali, le parole di Bonolis risuonano come un forte richiamo a non perdere di vista ciò che è veramente significativo. L’importanza della famiglia per Paolo Bonolis Il messaggio di Bonolis sottolinea la costante necessità di focalizzarsi sugli affetti profondi e sull’importanza della famiglia, ... (Gaeta.it)

“Ciao Totò…”. Il toccante messaggio della Juventus al campione scomparso - . Il ricordo di un campione amato La scomparsa di Schillaci ha colpito profondamente il mondo del calcio e i tifosi juventini. L'articolo “Ciao Totò…”. Questa situazione, insieme alle difficoltà personali, potrebbe aver portato la Juventus a cederlo, chiudendo così il suo ciclo con il club nel 1992, quando si trasferì all’Inter. (Thesocialpost.it)