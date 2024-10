Il bonus bebè e le altre misure per le famiglie nella manovra finanziaria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La proposta del governo è una carta per i nuovi nati che vale 1.000 euro, per chi ha un reddito basso Wired.it - Il bonus bebè e le altre misure per le famiglie nella manovra finanziaria Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La proposta del governo è una carta per i nuovi nati che vale 1.000 euro, per chi ha un reddito basso

Manovra da 30 mld : bonus bebè - detrazioni - assegno unico fuori Isee - La legge di bilancio. Il ministro dell’economia l’ha appena illustrata. Ci sono novità importanti anche per le famiglie. Servizio di Augusto Cantelmi e Caterina Dall’Olio The post Manovra da 30 mld: bonus bebè, detrazioni, assegno unico fuori Isee first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Bonus bebè 2025 da 1000 euro con la Carta nuovi nati : a chi spetta. C’è un limite Isee - È destinata ai? nuclei familiari composti da almeno tre persone con Isee non superiore ai 15mila euro. 900 euro per ogni nuovo nato (con Isee Inferiore ai 7. Ma le linee guida della Legge di bilancio sono tracciate. Viene poi rifinanziata per il 2025 la carta "Dedicata a te", nella misura di 500 milioni. (Quotidiano.net)

Manovra 2025 - Bonus Bebè - cuneo fiscale - Irpef - pensioni - accise - sanità - taglio ai Ministeri : tutti i dettagli - Sembra rinviata la misura sulla benzina e il diesel che mira a bilanciare le accise per entrambi i carburanti. Confermati anche i fringe benefit, con un occhio di riguardo ai nuovi assunti che accetteranno di spostarsi dalla propria residenza di oltre 100 chilometri. Potrà usufruirne anche chi percepisce l’assegno unico universale, che non sarà più calcolato nell’Isee. (Notizie.com)