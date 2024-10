Bergamonews.it - Giocarteatro, al San Giorgio nuova stagione di spettacoli per famiglie

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bergamo. È tutto pronto per ladi, la storica rassegna diperorganizzata da Teatro Prova con il Patrocinio del Comune di Bergamo, che da ottobre a marzo propone oltre 20 appuntamenti al Teatro Sanper bambine e bambini di ogni età. Il cartellone è sempre più ricco: di qualità, di collaborazioni, di proposte, di novità e di sorprese. In programma un evento speciale per piccolissimi (dai 6 ai 18 mesi) condiviso con il Festival cittadiDanza di ABC-Allegra Brigata Cinematica, un debutto per la fascia 1-4 anni, ospiti nazionali e internazionali e i laboratori teatrali che accompagnano gliche celebrano la Giornata internazionale dei Diritti per l’infanzia e il Giorno della Memoria.