Futuro Biotech per l’Italia? I risultati del tavolo di lavoro alla Farnesina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Annunciato a margine di un incontro bilaterale Italia-Usa lo scorso novembre, il tavolo di lavoro per l’internazionalizzazione delle industrie nel settore delle biotecnologie ha presentato oggi alla Farnesina il suo rapporto ad interim. “Ho voluto dare vita a questa iniziativa, che si inserisce nell’ambito della diplomazia della crescita, per individuare strategie a sostegno dell’internazionalizzazione delle industrie emergenti nel campo delle biotecnologie, rafforzando al contempo l’intero settore nazionale” ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in apertura. Insieme a lui, il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha sancito: “È un’iniziativa appropriata e tempestiva. Oggi le Biotech permettono risultati fino a qualche tempo fa inimmaginabili.” Il piano ad interim rappresenta il primo atto del processo di lavoro. Formiche.net - Futuro Biotech per l’Italia? I risultati del tavolo di lavoro alla Farnesina Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Annunciato a margine di un incontro bilaterale Italia-Usa lo scorso novembre, ildiper l’internazionalizzazione delle industrie nel settore delle biotecnologie ha presentato oggiil suo rapporto ad interim. “Ho voluto dare vita a questa iniziativa, che si inserisce nell’ambito della diplomazia della crescita, per individuare strategie a sostegno dell’internazionalizzazione delle industrie emergenti nel campo delle biotecnologie, rafforzando al contempo l’intero settore nazionale” ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in apertura. Insieme a lui, il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha sancito: “È un’iniziativa appropriata e tempestiva. Oggi lepermettonofino a qualche tempo fa inimmaginabili.” Il piano ad interim rappresenta il primo atto del processo di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Folgorazioni" - uno spettacolo di teatro da tavolo dedicato alle vittime degli incidenti sul lavoro - . In occasione della 74a Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro l’Associazione culturale Vera Nocentini, in collaborazione con Teatro e Società e l’Istituto per i beni marionettistici e il teatro popolare, presenta “Folgorazioni” spettacolo di teatro da tavolo in programma il. (Torinotoday.it)

Vertenze e lavoro in bilico : "Ora centro per l’impiego e un tavolo permanente" - E anche lui fa un riferimento alla Fcm: "Un caso eclatante, con un’azienda che era attenzionata dalla Regione e che tuttavia non ha esitato un attimo a prendere una decisione drastica per i lavoratori". La sua realizzazione è stata ufficializzata dall’assessore al Lavoro, Lorenzo Ballerini, che ha voluto confermare quello che è l’indirizzo dell’attuale amministrazione, ovvero prestare la massima ... (Lanazione.it)

Crisi Pay Care - sito a rischio. Non ci sono commesse stabili. Tavolo sul lavoro in Comune - Secca la replica dei sindacati: "Ci sorprende che in un territorio, dove Cgil, Cisl e Uil lanciano da tempo allarme occupazionale e sollecitano le istituzioni al confronto, si escluda dall’incontro chi rappresenta il lavoro al fianco dei lavoratori. Niente di fatto per i lavoratori di Pay Care. (Lanazione.it)