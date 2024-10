Foggia in lutto: i funerali dei giovani tifosi morti in un drammatico incidente stradale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un forte momento di dolore ha colpito la comunità di Foggia dopo la tragica scomparsa di tre giovani tifosi del Foggia Calcio, che hanno perso la vita in un incidente stradale. Michele Biccari, 17 anni, Gaetano Gentile, 21 anni, e Samuel Del Grande, 13 anni, sono stati coinvolti in un incidente mentre tornavano dallo stadio di Potenza. La notizia della loro morte ha suscitato una grande commozione tra familiari, amici e tifosi, che si sono uniti per onorarne la memoria. L’accoglienza dei feretri e la camera ardente Nella giornata di ieri, il palazzetto Preziuso ha accolto i feretri dei tre giovani, tra l’emozione e il dolore collettivo. Sin dal pomeriggio, un lungo corteo di amici e tifosi ha atteso l’arrivo delle bare bianche, accompagnato da un lungo applauso che ha risonato tra le mura del palazzetto. Gaeta.it - Foggia in lutto: i funerali dei giovani tifosi morti in un drammatico incidente stradale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un forte momento di dolore ha colpito la comunità didopo la tragica scomparsa di tredelCalcio, che hanno perso la vita in un. Michele Biccari, 17 anni, Gaetano Gentile, 21 anni, e Samuel Del Grande, 13 anni, sono stati coinvolti in unmentre tornavano dallo stadio di Potenza. La notizia della loro morte ha suscitato una grande commozione tra familiari, amici e, che si sono uniti per onorarne la memoria. L’accoglienza dei feretri e la camera ardente Nella giornata di ieri, il palazzetto Preziuso ha accolto i feretri dei tre, tra l’emozione e il dolore collettivo. Sin dal pomeriggio, un lungo corteo di amici eha atteso l’arrivo delle bare bianche, accompagnato da un lungo applauso che ha risonato tra le mura del palazzetto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi erano i 3 giovanissimi morti dopo la trasferta del Foggia : “Appassionati di calcio” - Gaetano Gentile, 21 ani, era non solo tifoso ma in passato aveva anche giocato in squadre non professionistiche. B. ? L’incidente ha coinvolto anche un pullman, e altre sette persone sono rimaste ferite, a causa delle quali sono attualmente ricoverate in condizioni gravi all’ospedale San Carlo di Potenza. (Thesocialpost.it)

Tragedia sulla Potenza-Melfi : tre giovani tifosi del Foggia hanno perso la vita in un incidente stradale - Nella serata di domenica 13 ottobre, è avvenuto un tragico incidente stradale sulla strada statale Potenza-Melfi dove a perdere la vita sono stati tre giovani tifosi del Foggia. Inoltre, sono sette i feriti, tutti ricoverati all’ospedale “San Carlo” di Potenza. . it. A SULLA POTENZA-MELFI – Il. (Dailynews24.it)

Incidente dopo partita di calcio a Potenza - morti tre giovani tifosi del Foggia - . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Tre giovani tifosi del Foggia, tra cui due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto domenica sera alle porte di Potenza, sulla strada per Melfi, dopo la gara di serie C, girone C, tra il Potenza e il Foggia finita 1-1. (Webmagazine24.it)