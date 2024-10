Festa Cinema Roma: Berlinguer/Almirante, la disputa tra Mollicone e Fratoianni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Simpatico siparietto sul red carpet della Festa del Cinema di Roma che apre i battenti con la visione in anteprima del film ‘Berlinguer, una grande ambizione’. Al momento dell’arrivo delle autorità si sono incrociati Federico Mollicone di Fratelli d’Italia e Nicola Fratoianni leader di Avs. Il primo alla domanda dei giornalisti se c’è bisogno anche di un film su Almirante ha risposto, “perchè no? È un personaggio storico”. A questo Fratoianni, ridendo, ha subito replicato: “Anche no, intanto gli fa bene andarsi a vedere questo”. Lapresse.it - Festa Cinema Roma: Berlinguer/Almirante, la disputa tra Mollicone e Fratoianni Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Simpatico siparietto sul red carpet delladeldiche apre i battenti con la visione in anteprima del film ‘, una grande ambizione’. Al momento dell’arrivo delle autorità si sono incrociati Federicodi Fratelli d’Italia e Nicolaleader di Avs. Il primo alla domanda dei giornalisti se c’è bisogno anche di un film suha risposto, “perchè no? È un personaggio storico”. A questo, ridendo, ha subito replicato: “Anche no, intanto gli fa bene andarsi a vedere questo”.

Festa Cinema Roma - il sindaco Gualtieri con Agnelli - Lauro e Sangiorgi - Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri all’opening della Festa del Cinema di Roma. . Una festa che parla di tutta la città e poi aprire con Berlinguer nel giorno del quarantesimo anniversario è una grandissima emozione”. “Una giornata bellissima, sono emozionato con tanti film e tanti Paesi rappresentati. (Lapresse.it)