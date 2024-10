Cosenza, neonato muore dopo tre giorni: la famiglia denuncia l’ospedale, la procura indaga (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il piccolo ha avuto una crisi respiratoria, il decesso durante la corsa in auto. Aperto un fascicolo, il magistrato potrebbe disporre l’autopsia Repubblica.it - Cosenza, neonato muore dopo tre giorni: la famiglia denuncia l’ospedale, la procura indaga Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il piccolo ha avuto una crisi respiratoria, il decesso durante la corsa in auto. Aperto un fascicolo, il magistrato potrebbe disporre l’autopsia

Neonato muore a pochi giorni dal parto - denuncia dei genitori a Cosenza : “Dimesso con la febbre” - Il piccolo è morto ieri durante il trasporto in ospedale a Cosenza dopo alcune difficoltà respiratorie in culla. I genitori hanno presentato denuncia, rivelando che aveva qualche linea di febbre quando era stato dimesso dall’ospedale in cui era nato.Continua a leggere . (Fanpage.it)