Bilancio Juventus 2024 | 3945 milioni di euro di fatturato costi in calo ma aumenta il rosso Tutte le cifre|Primapagina

Bilancio Juventus 2024: 394,5 milioni di euro di fatturato, costi in calo, ma aumenta il rosso. Tutte le cifre|Primapagina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 2024-10-16 16:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: SALARI E STIPENDI DEL PERSONALE I costi a Bilancio per la Juventus sono diminuiti nel 2023/24 a 569,9 milioni di euro rispetto ai 606,9 milioni di euro del 2022/23. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 264 milioni di euro (in calo rispetto ai 282,4 milioni di euro del 2022/23) di cui 239 milioni come compensi al personale tesserato (255 milioni nel 2022/23). In particolare, le retribzuoni per il personale tesserato sono state pari a 165,4 milioni di euro, rispetto ai 188,9 milioni del 2022/23. Tra le altre voci, gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti sono calati a 169,8 milioni di euro rispetto ai 179,3 milioni di euro del 2022/23, di cui 139,1 milioni di ammortamenti legati ai calciatori (146,4 milioni nel 2022/23).

