Rocco Siffredi debutta a teatro con lo spettacolo "Siffredi racconta Rocco": "Racconto aneddoti mai raccontati prima. La serie? È stato fatto un ottimo lavoro" – Intervista (Di martedì 15 ottobre 2024) Rocco Siffredi, il pornodivo italiano per eccellenza, diventato a tutti gli effetti una pop star internazionale, e icona dalle mille contraddizioni, debutta a teatro con lo spettacolo dal titolo "Siffredi racconta Rocco" diretto e prodotto da Paolo Ruffini con la sua VERA Produzione. È la prima volta per il celebre attore calcare il palcoscenico di un teatro con uno spettacolo tutto suo, per raccontare in prima persona, con ironia e sincerità, una vita e una carriera davvero incredibili Il tour toccherà numerose città italiane, tra cui Firenze il 18 ottobre, Milano (teatro degli Arcimboldi, 29 ottobre) e Roma (teatro Brancaccio, 18 novembre). Al suo fianco sul palco un'ospite d'eccezione, la moglie Rózsa.

Grande Fratello - un’ex inquilina svela : “Vorrei mettere fine alla mia castità con Gianluca Vacchi o Rocco Siffredi!” - Proprio nella Casa più spiata d’Italia, Simona aveva raccontato di non aver trovato un uomo, “ma una donna”, riferendosi all’affetto per la Luzzi. Amava danzare, cantare e divertirsi. I due, infatti, pare aver ritrovato la complicità che avevano al Grande Fratello mentre, nei confronti di Simona, la Luzzi non avrebbe mostrato il minimo interesse una volta terminato il reality. (Isaechia.it)

Simona Tagli : “Mi sono fidanzata - ma vorrei rompere il voto di castità con Rocco Siffredi o con Vacchi” - Simona Tagli ospite di Storie di donne al bivio in onda sabato 19 ottobre ha parlato del voto di castità e della sua volontà di romperlo. Ha raccontato di aver incontrato un uomo, "annuncerò a breve il mio fidanzamento", ma il voto di castità "vorrei romperlo con Rocco Siffredi o con Gianluca Vacchi". (Fanpage.it)

Rocco Siffredi - la moglie confessa : “Stare con lui è impegnativo - ecco perché” - ” Ma le fasi iniziali della loro relazione non sono state facili: “Quando ci siamo innamorati lui era molto combattuto, in effetti essere la moglie di Rocco Siffredi in alcuni momenti è stato impegnativo“. Non sapevo neppure chi fosse“. Sposato dal ’93 con l’ex collega ungherese Rózsa Tassi, dal quale ha avuto due figli, vive da tempo con la famiglia a Budapest. (Tvzap.it)