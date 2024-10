Superguidatv.it - Le ragazze con Francesca Fialdini, stasera su Rai3: storie ed anticipazioni della puntata del 15 ottobre 2024

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tutto pronto per una nuovade “Le“, il programma che raccontadi vita,di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventinostra storia recente, torna in prima serata su. Scopriamo lee le protagonisteterzadi, martedì 15. Lesucon: leMartedì 15dalle ore 21.20 va in onda la terzanuova stagione de “Le” condotto da. Il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti racconta il microcosmo di ogni singola donna, famosa o comune che sia si allarga ad un piano più ampio, quello del contesto storico in cui si è trovata a vivere e degli eventi che l’hanno sfiorata o che ha vissuto da protagonista.