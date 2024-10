La ferocia della mafia foggiana nelle carte del blitz: “Gli stermino la famiglia, ammazzo pure i bimbi”. E le minacce coi mitra ai carabinieri (Di martedì 15 ottobre 2024) Armi e affari, sangue e soldi che scorrevano a fiumi. La brama di comando e il dominio del clan Li Bergolis sul promontorio del Gargano sono raccontati nelle mille pagine con cui è stato ordinato il carcere per 39 affiliati. C’è dentro di tutto: le minacce a una pattuglia di carabinieri forestali costretti a ripiegare sotto la minaccia di kalashnikov e mitragliette, il racconto dei ricavi del narcotraffico distribuiti “con la pala” e la promessa di sterminare un’intera famiglia rivale, compresi i bambini, fino a cancellarne il cognome dalla faccia della terra. Un abisso, quello ricostruito dalla Dda di Bari guidata dal procuratore Roberto Rossi, durato decenni e ora forse definitivamente smantellato. Ilfattoquotidiano.it - La ferocia della mafia foggiana nelle carte del blitz: “Gli stermino la famiglia, ammazzo pure i bimbi”. E le minacce coi mitra ai carabinieri Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Armi e affari, sangue e soldi che scorrevano a fiumi. La brama di comando e il dominio del clan Li Bergolis sul promontorio del Gargano sono raccontatimille pagine con cui è stato ordinato il carcere per 39 affiliati. C’è dentro di tutto: lea una pattuglia diforestali costretti a ripiegare sotto la minaccia di kalashnikov egliette, il racconto dei ricavi del narcotraffico distribuiti “con la pala” e la promessa di sterminare un’interarivale, compresi i bambini, fino a cancellarne il cognome dalla facciaterra. Un abisso, quello ricostruito dalla Dda di Bari guidata dal procuratore Roberto Rossi, durato decenni e ora forse definitivamente smantellato.

