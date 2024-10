“Il teatro per tutti”: al Ferrari di Camposampiero un nuovo ricchissimo cartellone (Di martedì 15 ottobre 2024) Un nuovo progetto teatrale pensato per coinvolgere proprio tutte le fasce d’età e tutti gli spettatori, come racconta il titolo: “Il teatro per tutti 2024/25” al teatro Ferrari, a cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Camposampiero, con il sostegno del Ministero Padovaoggi.it - “Il teatro per tutti”: al Ferrari di Camposampiero un nuovo ricchissimo cartellone Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Unprogetto teatrale pensato per coinvolgere proprio tutte le fasce d’età egli spettatori, come racconta il titolo: “Ilper2024/25” al, a cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di, con il sostegno del Ministero

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spettacolo gratuito e brindisi per tutti : la festa per il via della stagione al teatro Manzoni a Monza - Uno spettacolo gratuito aperto a tutti e un brindisi per dare il via con una festa alla Stagione Teatrale 2024/2025 al Teatro Manzoni con una serata di presentazione del nuovo cartellone. Dopo la presentazione degli spettacoli da parte di Paola Pedrazzini, la serata lascerà spazio al Tango... (Monzatoday.it)

Tutti a teatro per Enrico Brignano - da Paolo Bonolis a Stefano De Martino - Il tour teatrale nazionale de ‘I 7 Re di Roma’ con Enrico Brignano è già record. Con ben 75.000 biglietti già venduti in prevendita, lo spettacolo ha superato ogni aspettativa, dimostrando ancora una volta l’affetto del pubblico per l’attore. Un traguardo che sancisce l’ennesimo riconoscimento... (Today.it)

Da Lopez a Nancy Brilli : tutti gli eventi a teatro - Torna la prosa il 25 febbraio con Luca Barbareschi protagonista di ‘November’ messo in scena con Chiara Noschese (anche regista) uno spaccato feroce ed esilarante dell’America. Il 4 aprile chiude Nancy Brilli con ‘L’ebreo’, avvincente testo di Gianni Clementi. Il 19 dicembre, Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato e altri 9 attori) nel capolavoro pirandelliano ‘Così è (se vi pare)’. (Ilrestodelcarlino.it)