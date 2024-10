Fabrizio Gavelli assume il ruolo di presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Fabrizio Gavelli è stato nominato presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, con l’obiettivo di condurre le operazioni commerciali della rinomata azienda dolciaria nel nostro Paese. Questo annuncio segna un’importante nomina nel panorama FMCG Italiano, nelle mani di un leader con un curriculum di eccezione, frutto di oltre trent’anni di esperienza internazionale nel settore. Un professionista con una carriera internazionale Fabrizio Gavelli è un esperto nel settore FMCG, avendo accumulato un background solido attraverso una carriera dedicata in aziende di primaria importanza. Ha iniziato la sua avventura professionale in Procter & Gamble , dove ha ricoperto differenti ruoli che gli hanno permesso di sviluppare competenze strategiche e operative fondamentali. Gaeta.it - Fabrizio Gavelli assume il ruolo di presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterè stato nominatodi, con l’obiettivo di condurre le operazioni commerciali della rinomata azienda dolciaria nel nostro Paese. Questo annuncio segna un’importante nomina nel panorama FMCGno, nelle mani di un leader con un curriculum di eccezione, frutto di oltre trent’anni di esperienza internazionale nel settore. Un professionista con una carriera internazionaleè un esperto nel settore FMCG, avendo accumulato un background solido attraverso una carriera dedicata in aziende di primaria importanza. Ha iniziato la sua avventura professionale in Procter & Gamble , dove ha ricoperto differenti ruoli che gli hanno permesso di sviluppare competenze strategiche e operative fondamentali.

Ferrero - Fabrizio Gavelli nuovo presidente e ad di Ferrero Commerciale Italia - Leader indiscusso con un solido background internazionale e oltre 30 anni di esperienza nel mercato fmcg, dopo aver ricoperto ruoli di crescente responsabilità in P&G e Reckitt, ha prestato servizio in Danone Company per quasi vent'anni, sino a raggiungere il vertice di Danone Company Italia e Grecia. (Liberoquotidiano.it)