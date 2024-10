Corso di formazione politica gratuito a Pianella (Di martedì 15 ottobre 2024) Per dare rilevanza all’aspetto cardine della vita pubblica, ossia la democrazia, l’associazione Pianella Futura Asp ha promosso un Corso di formazione politica gratuito, rivolto a persone di ogni età, residenti nel comune e non, impegnati nella vita sociale, politica ed economica e, comunque, a Ilpescara.it - Corso di formazione politica gratuito a Pianella Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Per dare rilevanza all’aspetto cardine della vita pubblica, ossia la democrazia, l’associazioneFutura Asp ha promosso undi, rivolto a persone di ogni età, residenti nel comune e non, impegnati nella vita sociale,ed economica e, comunque, a

Transizione sostenibile - gli ingegneri fiorentini lanciano un corso di formazione - La formazione continua ci permette di restare al passo con i cambiamenti” Chi è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Firenze avrà la possibilità di assistere al seminario “Come affrontare nelle imprese industriali con nuovi progetti e monitoraggi i temi dell’energia, dell’efficienza e della transizione” iscrivendosi e partecipando in presenza ottenendo i Cfp, mentre i non iscritti potranno ... (Lanazione.it)

Aperte le iscrizioni al corso di formazione per famiglie affidatarie - Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento (Ente capofila dell’Ambito B1), Carmen Coppola, rende noto che sono aperte le iscrizioni al corso di formazione “Per famiglie affidatarie – Io posso anche se…”, destinato a soggetti, famiglie e singoli interessati ad approfondire o conoscere lo strumento dell’affido familiare. (Anteprima24.it)

La formazione : "I tappezzieri?. Al massimo nove per corso" - . Un caporeparto guadagna attorno ai 3000 euro netti. Poi le famiglie possono prenotare una visita a una delle aziende che prestano alla scuola i loro esperti come testimonial. Nel giro di 5 anni si può ambire a passaggi di carriera. Va meglio per falegnameria (15 per classe) e sartoria. Il falegname degli anni 2020 è un tecnico informatico che utilizza macchine a controllo numerico. (Ilgiorno.it)