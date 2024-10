Ilfattoquotidiano.it - Auto elettrica, la lezione cinese (che può valere per la crisi climatica): il primato globale è una vittoria della pianificazione sul libero mercato

(Di martedì 15 ottobre 2024) La Cina non si è conquistata la leadership mondiale nell’per caso. L’ha raggiunta grazie ad una politica industriale impostata una decina di anni fa e coordinata a livello centrale. Le politiche industriali sono, naturalmente, una forma di intervento statale in economia: è il governo, non il, che sceglie i “vincitori”. Nel suo piano “Made in China 2025”, presentato nel 2015, Pechino aveva delineato gli ambiti preferenziali per la crescitasua industria, indirizzando qui le risorse, con l’obiettivo di favorire netti avanzamenti tecnologici. Tra i settori individuati come cruciali i semiconduttori, le tlc, l’intelligenza artificiale, robotica, aerospazio, le energie rinnovabili e, appunto, l’. In Europa ci si è affidati al, alla libera scelta di aziende private, guidate dal perseguimento del profitto nel breve termine.