Armi a Israele, Usa minacciano embargo per crisi umanitaria a Gaza (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti avrebbero minacciato di imporre un embargo sulle Armi a Israele se entro un mese non dovesse essere trovata una soluzione alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Lo ha rivelato l'emittente israeliana Channel 12, che cita una lettera con la richiesta inviata dal segretario di Stato, Antony Blinken, e dal Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti avrebbero minacciato di imporre unsullese entro un mese non dovesse essere trovata una soluzione allanella Striscia di. Lo ha rivelato l'emittente israeliana Channel 12, che cita una lettera con la richiesta inviata dal segretario di Stato, Antony Blinken, e dal

Meloni - sulle armi a Israele più restrittivi dei partner - Le licenze autorizzate prima sono tutte analizzate caso per caso dall'autorità competente alla Farnesina". . Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. "Voglio ricordare che la posizione italiana del blocco completo di tutte le nuove licenze è molto più restrittiva di quella applicata dai ... (Quotidiano.net)

Mo : risoluzione M5s - 'governo si impegni per cessate fuoco - sospendere invio armi a Israele' - Infine, nella risoluzione del Movimento 5 stelle, si chiede "alla luce delle perpetuate violazioni del diritto internazionale ed internazionale umanitario, ancora più drammatiche a seguito dell'inaccettabile attacco israeliano, senza precedenti, contro il contingente Onu dell'Unifil schierato con forte presenza italiana nel sud del Libano, ad intraprendere le azioni di competenza nelle opportune ... (Liberoquotidiano.it)