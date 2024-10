Addio ad Antonio Skármeta, il poeta cileno autore de "Il postino di Neruda" (Di martedì 15 ottobre 2024) Se n'è andato all'età di 83 anni il poeta cileno Antonio Skármeta, autore de "Il postino di Neruda", divenuto poi il film italiano premio Oscar con Massimo Troisi Ilgiornale.it - Addio ad Antonio Skármeta, il poeta cileno autore de "Il postino di Neruda" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Se n'è andato all'età di 83 anni ilde "Ildi", divenuto poi il film italiano premio Oscar con Massimo Troisi

È morto a 83 anni il poeta cileno Antonio Skarmeta : autore de Il postino di Neruda - Per aver sognato la neve che bruciava nel Cile che ti faceva tanto male”. . Leggi anche: Muore soffocata nel letto contenitore, qualche anno prima aveva perso il fratello per un tragico incidente: una famiglia distrutta “Grazie maestro per la vita vissuta. Il grande artista, autore tra l’altro dell’opera Il postino di Neruda, reinterpretato al cinema da Massimo Troisi, è stato salutato anche ... (Thesocialpost.it)

Addio allo scrittore Antonio Skàrmeta - 18. 35 E' morto all'età di 83 anni lo scrittore, accademico e diplomatico cileno Antonio Skàrmeta, autore dell'opera nota in Italia come "Il postino di Neruda", il cui titolo originale era "Ardiente Paciencia), che ispirò il film "Il postino" di Michael Radford, in cui recitò per la sua ultima interpretazione Massimo Troisi. (Televideo.rai.it)