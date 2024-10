Volo Genova-Roma cancellato: guasto all’aereo. Centoquaranta passeggeri a terra (Di lunedì 14 ottobre 2024) Genova, 14 ottobre 2024 – Disagi all’aeroporto di Genova: il Volo Ita Airways AZ 1380 delle 7, diretto a Roma-Fiumicino, è stato cancellato per un problema tecnico all’impianto elettrico del veliVolo. Centoquaranta passeggeri sono dunque rimasti a terra. Secondo quanto raccontato da uno dei presenti, per quasi sessanta minuti il pilota ha tentato di accendere i motori dell’aereo. Solo dopo un’ora agli sventurati passeggeri è stato comunicato che sarebbero stati ricollocati su altri voli, sebbene molti di loro avessero già perso le coincidenze che avevano programmato a Fiumicino. Sarebbe già la terza volta in un anno che il veliVolo dà problemi. Quotidiano.net - Volo Genova-Roma cancellato: guasto all’aereo. Centoquaranta passeggeri a terra Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Disagi all’aeroporto di: ilIta Airways AZ 1380 delle 7, diretto a-Fiumicino, è statoper un problema tecnico all’impianto elettrico del velisono dunque rimasti a. Secondo quanto raccontato da uno dei presenti, per quasi sessanta minuti il pilota ha tentato di accendere i motori dell’aereo. Solo dopo un’ora agli sventuratiè stato comunicato che sarebbero stati ricollocati su altri voli, sebbene molti di loro avessero già perso le coincidenze che avevano programmato a Fiumicino. Sarebbe già la terza volta in un anno che il velidà problemi.

