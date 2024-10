Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 15 ottobre: Rossella riceve un'offerta lavorativa, Manuela inaugura il Parco

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Domani su Rai 3 torna con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50. Unaltorna domani martedì 15su Rai 3 alle 20:50. Grazie alledella trama scopriamo che Niko vuole confrontarsi con Jimmy. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.di Unal: Una svolta nella vita diDopo aver appreso che Nunzio sta per trasferirsi a casa di Diana, la figlia di Silvia Grazianiuna proposta di lavoro interessante dal nuovo primario. Questa opportunità potrebbe rappresentare una svolta significativa per, che