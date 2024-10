Teatro Comunale, Eugenio Candi nominato nel nuovo direttivo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Eugenio Candi, 61 anni, esperto di musica e spettacolo, è il nuovo componente del consiglio direttivo della Fondazione del Teatro Comunale di Modena dopo le dimissioni di Paolo Ballestrazzi, ora consigliere Comunale. Lo ha comunicato il sindaco Massimo Mezzetti al Consiglio Comunale nella seduta Modenatoday.it - Teatro Comunale, Eugenio Candi nominato nel nuovo direttivo Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 61 anni, esperto di musica e spettacolo, è ilcomponente del consigliodella Fondazione deldi Modena dopo le dimissioni di Paolo Ballestrazzi, ora consigliere. Lo ha comunicato il sindaco Massimo Mezzetti al Consiglionella seduta

Danzare per la Vita : grandi artisti al Teatro Comunale di Benevento. Arriva dal Cairo la sannita Odette Marucci - Un viaggio che ha visto protagonisti la pugliese Antonella Albano ed il napoletano Gioacchino Starace impegnati in “Metamorfosi” della stessa Albano e “Swan Lake opera 20” sullo spartito di Piotr Ilich Ciaikovsky. Eh sì, in questa occasione le tre coppie di danzatori hanno sostenuto il noto progetto benefico del dottor Carlo Iannace al Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Benevento. (Ildenaro.it)

Veroli - ecco la nuova stagione 2024-2025 del teatro comunale - Un cartellone con ventidue spettacoli quasi tutti sold-out, repliche, spettacoli musicali, tanti fuori cartellone, spettacoli dedicati solo ai più piccoli, laboratori teatrali: tutto questo è stato il Teatro Comunale Veroli con la direzione artistica della DUECENTO22 - ARTI E SPETTACOLO... (Frosinonetoday.it)

Antella - il Teatro Comunale inaugura con un omaggio a Marco Polo - archetipoac. Sul tema della violenza sulle donne La casa a picco sul mare di Alberto Severi introduce una meditazione sul matrimonio e l’amore (29, 30/11). La musica è protagonista in Tra Gaber e Faber – Il signor G e il poeta anarchico di e con Letizia Fuochi e Francesco Frank Cusumano alla chitarra (24/1). (Lanazione.it)