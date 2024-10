Ilrestodelcarlino.it - Rugby Rovigo, buona la prima in campionato: finisce 45-25 contro i Rangers Vicenza

(Di lunedì 14 ottobre 2024)13 ottobre 2024 – Ottimo debutto per ilin: fermato il. Come di consueto,del fischio d’inizio, capitan Matteo Ferro ha “celebrato” Mario “Maci” Battaglini, porgendo un mazzo di fiori nella statua a lui dedicata. Poi, via al match che segna la ripartenza deldi serie A Elite. Un match che si apre subito al 1’: i Bersaglieri guadagnano facilmente una touche sui cinque metri del, Giulian al lancio permette poi un buon avanzamento del drive, l’ovale viene aperto al largo per Thomson che vola in mezzo ai pali per lamarcatura del match. Lo stesso Thomson converte, 7-0. Al 6’risale il campo e con Carrio marcano tre punti con un drop, 10-3. Al 16’ è Thomson a rispondere al piede, l’apertura sudafricana centra i pali dopo un calcio a favore, 10-3.