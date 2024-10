Anteprima24.it - Postiglione: l’8 novembre visite senologiche gratuite con lo scienziato Giovanni Corso dell’Istituto Oncologico Europeo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna mattinata con, quella che venerdì 82024 a partire dalle ore 9 e fino alle ore 12.30, vedrà il centro medico di, ospitare lodi fama mondiale e medico oncologo campanodi Milano,, nel comune alburnino. Un evento di prevenzione del tumore mammario, organizzato dal Comune die dal Comune di Palomonte, in collaborazione con l’oratorio parrocchiale Maria SS del Carmelo e con il Centro Sistema Accoglienza Integrata, che vedrà come prima tappa 2024 il territoriose l’8dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e come seconda tappa nel 2025, quest’ultima con data da definire, il territorio palomontese.