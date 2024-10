Lo specchio d'acqua del lungomare di San Girolamo consegnato al Comune: "Destinata ad attività sportive" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Comune di Bari, in esecuzione della delibera di giunta comunale 229/2024, ha ricevuto formalmente in consegna dalla Capitaneria di Porto lo specchio acqueo antistante il waterfont di San Girolamo, con l’obiettivo di destinarlo a spazio pubblico cittadino dedicato all’esercizio libero delle Baritoday.it - Lo specchio d'acqua del lungomare di San Girolamo consegnato al Comune: "Destinata ad attività sportive" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildi Bari, in esecuzione della delibera di giunta comunale 229/2024, ha ricevuto formalmente in consegna dalla Capitaneria di Porto loacqueo antistante il waterfont di San, con l’obiettivo di destinarlo a spazio pubblico cittadino dedicato all’esercizio libero delle

